بعد هدف المغرب.. الليجا تُكرس حضورها في سماء الكان





نجح المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في التقدم مبكرًا على نظيره كوت ديفوار، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "السلام"، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.





وأحرز يوسف النصيري مهاجم نادي ليجانيس الإسباني هدف أسود الأطلسي الوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة والعشرون من زمن المباراة، ليعزز من تواجد الأندية الإسبانية في البطولة الأفريقية.





ويعد هدف النصيري هو الهدف الثاني للأندية الإسبانية التي تنشط في مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، بعد هدف النيجيري كينيث أوميريو مدافع ليجانيس أيضًا.





وجاء هدف أوميريو أمام نظيره غينيا في الجولة الأولى، ليقود فريقه لفوز ثمين في الدقيقة الثالثة والسبعين، في المباراة التي أنتهت بتفوق نسور نيجيريا بهدف نظيف.





ويذكر أن ليجانيس احتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا في الموسم الماضي، برصيد خمسة وأربعون نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 12 لقاء، بينما تلقى الخسارة في 15 مواجهة.



