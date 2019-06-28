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هل حسمت "التموين" موعد إضافة المواليد؟.. مسؤول يجيب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:25 م
هل حسمت التموين موعد إضافة المواليد؟.. مسؤول يجيب
موعد إضافة المواليد في التموين
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أحمد فشير
 
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أوضح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن إضافة المواليد في الفترة من من 2005 وحتى 2016، والتي تتضمن نحو 6 ملايين فرد سوف يتم إضافتهم على البطاقات التموينية.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين، قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه سيتم البدء في إدراج المرحلة الأولى من إضافة المواليد منتصف يونيو المقبل، على أن يبدأ تفعيل الإضافة والبدء في صرف الحصص التموينية للمضافين أول يوليو المقبل، مؤكدًا على أن الأولوية ستكون للفئات الأولى بالرعاية وسيتم إضافتهم على عدة مراحل. 

وكشف المصدر في تصريح لـ"الفجـر"، عن أن أمر إضافة المواليد على بطاقات التموين مرهون بالموازنة العامة للدولة، قائلاً: "على سبيل المثال إضافة مليون فرد فقط وليس 6 ملايين، واعتبارهم من الأفراد التي لا تحصل على قيمة الدعم كاملاً سوف تكلف الدولة نحو 1.2 مليار جنيه سنويًا".

وكان من المقرر، إضافة المواليد الجدد لمنظومة الدعم بعد انتهاء مراحل الاستهداف التي تستبعد غير المستحقين للدعم؛ والتي انتهت آخر مراحلها مطلع الشهر الجاري (يونيو 2019). 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قامت بتنقية منظومة الدعم السلعي، وذلك عبر إعلانها عدة من المعايير لحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، وذلك من خلال 3 مراحل، وأتاحت التظلم للمحذوفين ممن لا ينطبق عليه أحد المعايير عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر" التابع لوزارة التموين.

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