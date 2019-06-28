argentina messi مشاهدة مباراة الأرجنتين فنزويلا ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كوبا أميركا 2019 beIN SPORTS مجانا الآن

شاهد بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا اليوم الجمعة 28-6-2019، بث مباشر كورة ستار مباراة الارجنتين وفنزويلا كورة أونلاين – كورة تيوب – ماي كورة، حيث يلتقي منتخب الارجنتين مع نظيره منتخب فنزويلا في لقاء ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.





موعد مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا اليوم الجمعة:





كورة ستار مباراة الارجنتين وفنزويلا ماي كورة وبين ماتش، كورة أونلاين، حيث تنطلق مباراة الارجنتين وفنزويلا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة 28-6-2019، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019 copa America.









- التشكيلة المتوقعة لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا:

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين

في حراسة المرمى: أرماني

في خط الدفاع: تاجليافيكو، نيكولاس أوتامندي، بيزيلا، ميلتون كاسكو

في خط الوسط: دي ماريا، جيوفاني لو تشيلسو، باريديس، روبيرتو بيريرا

في خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لمنتخب فنزويلا

في حراسة المرمى: فارينيز

في خط الدفاع: فيلانويفا ، شانسيلور ، روزاليس ، مورينو

في خط الوسط: ، هيريرا ، رينكون ، سافارينو

في خط الهجوم: ماجو ، موريلو ، روندون





- القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا اليوم:





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