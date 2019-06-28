ميلان يدخل على الخط وينافس كبار إيطاليا على نجم يوفنتوس

يستمر سوق الإنتقالات الصيفية الحالي في الحديث حول اسم رولاندو ماندراجورا، لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب ايطاليا تحت 21 سنة والاهتمام به من بعض أندية السيريا اي تحديداً.





وبعد أن كان فريقي روما وفيورنتينا بالأيام الماضية مهتمين به، فقد أشار موقع "توتو ميركاتو" أن ميلان استفسر كذلك عن صاحب الـ 21 سنة مع رغبة من مدربه جيامباولو بالاعتماد على الشباب.



