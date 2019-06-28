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ميلان يدخل على الخط وينافس كبار إيطاليا على نجم يوفنتوس

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:50 م
ميلان يدخل على الخط وينافس كبار إيطاليا على نجم يوفنتوس
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عمر عبدالعزيز
 
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يستمر سوق الإنتقالات الصيفية الحالي في الحديث حول اسم رولاندو ماندراجورا، لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب ايطاليا تحت 21 سنة والاهتمام به من بعض أندية السيريا اي تحديداً.

وبعد أن كان فريقي روما وفيورنتينا بالأيام الماضية مهتمين به، فقد أشار موقع "توتو ميركاتو" أن ميلان استفسر كذلك عن صاحب الـ 21 سنة مع رغبة من مدربه جيامباولو بالاعتماد على الشباب.

ومن الجدير بالذكر ان ماندراجورا لديه عقد حتى 2023 مع اودينيزي لكن اليوفنتوس يملك أولوية وخيار لإعادة شراءه العام القادم 2020 مقابل 26 مليون يورو.
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