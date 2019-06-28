12 لاعبا جديدا في القائمة الثانية لسوهاج









أعلن أبو العنين شحاتة، المدير الفني لفريق نادي سوهاج، أسماء اللاعبين المنضمين حديثاً لصفوف فريقة استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".





وقال نينو في تصريح لـ "الفجر الرياضي" أن قائمة التعاقدات تشمل كلاً من : محمود عبدالحفيظ حارس مرمى المراغ، ومحمود عثمان ظهير أيمن نادي الحمام، ومحمد حفناوي ظهير أيسر قلين، وإسلام طارق مدافع مقاولون طنطا، ، ومحمود شاهين لاعب وسط سمنود، ومحمد كارم مهاجم بيراميدز مواليد 97، وأسامة مصطفى لاعب البنك الأهلي، وإسلام رمضان ظهير أيمن تليفونات بني سويف، ومعاذ يحيى صانع ألعاب الأقصر، وبكر أحمد بيكا ظهير أيسر أبو قير للأسمدة، وعمرو علي لاعب وسط الألومنيوم، ومنتصر خليفة الجناح الايمن لمركز شباب ببا.





وكان نادي سوهاج قد رحل عن صفوفه اللاعب كمال البدوري، الذي رحل إلى بني سويف، وجابر السماحي، الظهير الأيمن للفريق، بعد فسخ تعاقدة مؤخراً.