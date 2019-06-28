إشبيلية يقترب بشدة من حسم التعاقد مع حارس يوفنتوس
الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:45 م
عمر عبدالعزيز
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يتطلع ماتيا بيرين حارس مرمى فريق يوفنتوس الاحتياطي، لايجاد مساحة أكبر له خلال الموسم القادم من جديد واللعب لمكان له في المنتخب الأتزوري قبل اليورو القادم.
وعلى هذا تواصلت الاحاديث عن احتمالية خروج بيرين قريباً عن البيانكونيري، وبعد الحديث عن اهتمام روما منذ فترة في بيرين، فقد أشارت "سكاي سبورت" لاهتمام من الخارج.
ويهتم نادي اشبيلية الاسباني بالتعاقد مع بيرين، حيث أن المهتمين باللاعب ليسوا مفقودين، واليوفي مقتنع بامكانية بيعه دون مشاكل كونه لا زال حارس امامه عديد السنوات.
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