الألومنيوم يتعاقد مع 7 لاعبين استعدادا للممتاز "ب"





حصل الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني على توقيع سبعة لاعبين خلال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعداداً للممتاز "ب" .





وشملت قائمة الصفقات كلاً من : اسلام عبد الراضي، صانع ألعاب نادي الرجاء المطروحى، لمدة موسم، على سبيل الإعارة، وحمادة المعناوي، مدافع نادي شبان قنا، وطارق أبو النسب، صانع ألعاب نادي المنيا، ومحمود حشيش، صانع ألعاب نادي مالية كفر الزيات، ومحمد الشامي، لاعب وسط مهاجم فريق جمهورية شبين، ومحمود عطيتو، ظهير أيمن نادي ديروط، ومحمود نجاح، الظهير الأيسر للالومنيوم، والعائد من صفوف نادي الشمس.



