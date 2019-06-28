ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ديروط يضم جناح دمنهور استعداداً للممتاز "ب"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:46 م
ديروط يضم جناح دمنهور استعداداً للممتاز ب
Advertisements
طباعة
محمد الحسيني
 
Advertisements

نجح مسوؤلى مجلس إدارة ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، فى إتمام التعاقد مع إسلام سعيد، ظهير أيسر فريق دمنهور فى صفقة انتقال حر .

وحصل مسوؤلى ديروط على توقيع اللاعب سعيد والذى لعب من قبل بصفوف بنى سويف ودمنهور حضور محمد يوسف المدير الفنى لديروط، وطه كمال المدير الإداري وذلك بالتنسيق مع المحاسب محمد صلاح رئيس مجلس إدارة النادي وعباس كامل المشرف على الكرة وأحمد على مدير الكرة بديروط .

ويذكر أن ديروط نجح فى ضم شريف عبد العزيز وسعيد احمد ومحمود محمد حسانين وشريف حافظ بجانب تجديد عقود طارق فضل لاعب الفريق .

واحتل ديروط المركز السادس خلال الموسم الماضي، برصيد 36 نقطة بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
1
x
16:30
1
مالي
المغرب
1
x
19:00
0
ساحل العاج
جنوب افريقيا
0
x
22:00
0
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
4
x
ركلات جزاء
3
باراجواي
فنزويلا
0
x
21:00
0
الأرجنتين