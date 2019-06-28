ديروط يضم جناح دمنهور استعداداً للممتاز "ب"





نجح مسوؤلى مجلس إدارة ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، فى إتمام التعاقد مع إسلام سعيد، ظهير أيسر فريق دمنهور فى صفقة انتقال حر .





وحصل مسوؤلى ديروط على توقيع اللاعب سعيد والذى لعب من قبل بصفوف بنى سويف ودمنهور حضور محمد يوسف المدير الفنى لديروط، وطه كمال المدير الإداري وذلك بالتنسيق مع المحاسب محمد صلاح رئيس مجلس إدارة النادي وعباس كامل المشرف على الكرة وأحمد على مدير الكرة بديروط .





ويذكر أن ديروط نجح فى ضم شريف عبد العزيز وسعيد احمد ومحمود محمد حسانين وشريف حافظ بجانب تجديد عقود طارق فضل لاعب الفريق .





واحتل ديروط المركز السادس خلال الموسم الماضي، برصيد 36 نقطة بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى .



