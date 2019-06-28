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"عريقات": تصريحات جرينبلات استخفاف بقضايا العرب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:39 م
عريقات: تصريحات جرينبلات استخفاف بقضايا العرب
صائب عريقات
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وكالات
 
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قال صائب عريقات، أمين منظمة التحرير الفلسطينية، إن تصريحات المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات تدل على مدى استخفاف "الفريق الاستيطاني بالعرب وقضاياهم العادلة".

وكان المبعوث الأمريكي، قد صرح أمام المؤتمر السنوي لصحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية إنه "يجب استبدال اصطلاح المستوطنات بمدن او أحياء سكنية تمهيداً للتعايش وأن إسرائيل لم تقم بأي أمر يستحق الانتقاد وأوقفنا استخدام اصطلاح محتلة لأن ذلك ليس العائق".

واعتبر عريقات أن هذا الحديث "تحريض على كل من حضر ورشة المنامة".

جاءت تصريحات صائب عريقات على هامش لقائه مع وفدين أمريكيين من أكاديميين ورجال دين والقنصل البريطاني فيليب هول.

ورأى عريقات أن تصريحات غرينبلات "تحريض ضد الحاضرين"، بعد أن قال جيراد كوشنير أثناء كلمته أمام المجتمعين في المنامة "مبادرة السلام العربية لا يمكن أن تكون أساسا للسلام ولن نستخدم عبارة مبدأ الدولتين لأن ذلك غير واقعي" وكذلك كلمة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين الذي قال في كلمته في المنامة أنه يرى في الغرفة الكثير من الأموال".    

واحتضنت العاصمة البحرينية، المنامة، ورشة البحرين، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، التي طرح خلالها، الشق الاقتصادي لما يعرف بـ "صفقة القرن" للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي قدمتها الولايات المتحدة لحل النزاع بين الجانبين.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن ما قامت به الإدارة الأمريكية من قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من طاولة المفاوضات، وإصدارها قرارات عقابية ضد شعبنا الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام.

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