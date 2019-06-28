MAX Bein لايف: مشاهدة مباراة الارجنتين وفنزويلا بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين رابط يوتيوب Messi ميسي لايف

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين، مع نظيره منتخب فنزويلا اليوم الجمعة 28-6-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، كورة لايف Kora live، يلا شوت Yala shoot ومتابعة المباراة كاملة عبر بين سبورتس الرياضية.





يلا شوت وسوف تقام المباراة بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب فنزويلا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كورة ستار Kora star، كورة أون لاين Kora online.





كورة لايف وأعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب فنزويلا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

خط الدفاع : فويث – بيزيلا –أوتاميندي –تاجليافيكو.

خط الوسط : باريديس – اكوينا – دي بويل.

خط الهجوم : ليونيل ميسي – مارتينيز – أجويرو.





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