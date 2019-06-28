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رئيس "العربية للدراسات" يكشف أهمية مشاركة "السيسي" في قمة العشرين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:40 م
رئيس العربية للدراسات يكشف أهمية مشاركة السيسي في قمة العشرين
السيسي
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أمنية فوزي
 
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كشف الدكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات، عن أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين، موضحًا أن مجموعة العشرين تمثل 85% من الدخل الإجمالي للعالم، و75% من التجارة العالمية، وتلثين عدد سكان الأرض، ونصف مساحة اليابسة على كوكب الأرض.

وأضاف "راغب"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن قمة العشرين هي المنتدى الوحيد والأكبر في العالم الذي يناقش السياسة والاقتصاد، وبها دول دائمة العضوية داخل مجلس الأمن، وذات ثقل إقليمي.

وأشار إلى أن مصر تربطها علاقة مع 19 دول من مجموعة العشرين، موضحًا أن مصر ستعقد لقاءات ثنائية متعددة، وستربط خطة تنمية القارة الإفريقية بهذه القمة.
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