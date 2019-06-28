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عاجل.. مفاجأة في تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوغندا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:38 م
عاجل.. مفاجأة في تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوغندا
تدريبات منتخب مصر
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محمد الصو
 
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شارك عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مران الفراعنة، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، في إطار استعدادات الفراعنة لمواجهة أوغندا في الجولة المقبلة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة استبعد عمرو وردة، من معسكر المنتخب الوطنى، على خلفية ارتكابه أفعال غير أخلاقية إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماع بالتزامن مع تواجده في معسكر المنتخب المصري للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2019 المقام حاليا في مصر.

وأعلن مجلس الجبلاية اليوم، العفو عن وردة، بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى للمنتخب المصري، عقب ثبوت أن الفيديو مفبرك.

ويلتقي منتخب مصر أمام أوغندا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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