الناظر: تعرض مرضى الصدفية لأشعة الشمس قبل الغروب مفيد جدًا

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قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن استخداك كريم الوقاية من الشمس ضروري جدا، ويجب تجديده كل ساعتين.



وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن ثقافة استخدام الشمسية غائبة عن المصريين رغم فائدتها الكبيرة للوقاية من أشعة الشمس، كاشفا أن من يتعرض لأشعة الشمس من وراء حاجز كزجاج السيارة لن يتأثر بها، فالخطورة في التعرض المباشر للشمس.



وأَضاف أن أشعة الشمس قبل الغروب بساعتين مفيدة جدًا، فهى علاج لمرضى الصدفية.

