أحمد فرس نجم الكرة المغربية يؤازر أسود الأطلس أمام الأفيال باستاد السلام





حرص أحد فرس نجم الكرة المغربية المعتزل، على حضور مباراة منتخب بلاده المقامة أمام منتخب كوت ديفوار، على ملعب السلام في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا توتال 2019 في مصر.





وتواجد عدد من النجوم الكرة المغربية مع فرس، ومنهم التيمومي ونور الدين نايبت وعزيز بودربالة، في المقصورة الرئيسية لملعب السلام، من أجل مساندة أسود الأطلسي في اللقاء الحاسم لخطف تذكرة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.





ويملك فرس عدة إنجازات مع المنتخب المغربي من بينها الظهور لأول مرة في كأس العالم سنة 1970، والفوز بالكأس الإفريقية سنة 1976 والحصول على الكرة الذهبية في نفس السنة.



