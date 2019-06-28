بث مباشر kora shoot يلا شوت سريع مباراة الارجنتين ضد فنزويلا مباشر Yalla يوتيوب كوبا أمريكا الشوط الاول

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف kora live، حيثُ يلتقي منتخب الأرجنتين مع منافسه فنزويلا مساء اليوم الجمعة 28/6/2019 في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا والمقامة على ملاعب البرازيل.









ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره فنزويلا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات، ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر.









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تشكيلة منتخب الأرجنتين المتوقعة لمباراة فنزويلا:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: سارافيا – بيزيلا –أوتاميندي –تاجليافيكو.

الوسط: باريديس –لو سلسيو –دي بول

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أجويرو









وكان منتخب الأرجنتين قد احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بينما فنزويلا قد تواجد بالمركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط خلف البرازيل صاحبة الصدارة والأرجنتين.









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