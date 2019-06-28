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بالأرقام.. خسائر تركيا بسبب سياسات أردوغان

الجمعة 28/يونيو/2019 - 08:24 م
بالأرقام.. خسائر تركيا بسبب سياسات أردوغان
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الفجر السعودي
 
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فقدت الليرة التركية 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وتجاوز التضخم 22%، كما تجاوز معدل البطالة 14% ليسجل أعلى معدل منذ 10 سنوات، وذلك بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب مداد نيوز، تراجعت الحريات لتصبح تركيا أكبر سجان للصحفيين في العالم، حيث يتجاوز عدد المحتجزين في سجون تركيا 250 ألف تركي بتهمة الانقلاب الفاشل، ويصل عدد المفصولين عن العمل إلى 130 ألف تركي.

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