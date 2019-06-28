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أول تعليق من مدرب تونس بعد التعادل مع مالي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:32 م
أول تعليق من مدرب تونس بعد التعادل مع مالي
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رامي بشاي
 
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تحدث الفرنسي الان جريس المدير الفني لمنتخب تونس خلال المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع مالي 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.


وقال مدرب تونس : في البداية نحن راضون اليوم لعدم خسارتنا ، لايجب أن نكتفي بنتيجة التعادل وعلينا السعي في تحسين فرص التأهل في المباراة المقبلة


واضاف: منتخب مالي قدم أداء ومردود جيد واتوقع لهم النجاح مستقبلا ، لقد قمت اليوم بإجراء بعض التغيرات في التشكيل ونجحنا في الخروج بثاني افضل الخيارات بعد الفوز ماحدث من خطأ فردي لحارس المرمى كان أحد أهم أسباب التعادل ، لايجب أن نلومه وعلينا التركيز في مباراة موريتانيا من الآن .


وتابع: تحسنا كثيرا في الإلتزام التكتيكي عن المباراة الأولي وتداركنا أخطأ لقاء الافتتاح ، كأن يجب علينا التقدم بشكل أفضل أمام المرمى واستغلال انصاف الفرص .


وواصل: الأجواء المناخية واللعب في هذه تمام الساعة الرابعة والنصف في درجة حرارة عالية اثر بشكل سلبي على اللاعبين خصوصا في شوط المباراة الثاني .


وبسؤاله عن عدم مشاركة لاعب الزمالك فرجاني ساسي قال مازحا " اشكر الله انه لايوجد اكثر من لاعب تونسي يلعب في الدوري المصري " لانه في هذه الحالة سأكون مضطر لاشراك كل لاعب يتم النداء على اسمه في المدرجات وأضاف ان فرجاني ساسي عائد من إصابة ويحتاج الي تأهيل من اجل العودة لكامل مستواه .


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