لايف GO bein: مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر kora star كورة لايف بدون تقطيع مباراة المغرب morocco max بث حي

نقدم لكم مشاهدينا الكرام حول العالم خدمة البث المباشر لمباراة المغرب وساحل العاج كورة لايف kora live كورة ستار بث مباشر، ويصطدم منتخب المغرب بمنافسه ساحل العاج مساء اليوم الجمعة 28/6/2019 في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.





ويلاقي منتخب المغرب منافسه ساحل العاج على ملعب الإنتاج الحربي في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة و8:00 بتوقيت مكة المكرمة و9:00 بتوقيت دولة الإمارات، شاهد الآن مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر كورة أون لاين كورة ستار.





وتمكن منتخب المغرب من الفوز على ناميبيا في مباراة الجولة الأولى والظهور الأول لنجوم أسود الأطلس بهدف نظيف وفاز منتخب كوت ديفوار على جنوب افريقيا بهدف نظيف، وستكون مباراة المغرب وساحل العاج مذاعة عبر قناة بي ان ماكس يمنكم متابعة مباراة يونس بلهندة ومهدي بن عطية بث مباشر.





وتأتي تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة لمباراة كوت ديفوار كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: المهدي بنعطية، رومان سايس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.

الوسط: كريم الأحمدي، مبارك بوصوفة، مهدي بوربيعة.

الهجوم: حكيم زياش، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري.





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