الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس وزراء سنغافورة

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم، رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.





وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.



