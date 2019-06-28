بأوامر سولشاير.. مانشستر يونايتد يطالب بالتعاقد مع بديل بوجبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المفاوضات مازالت جارية بين نادي برشلونة الإسباني ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل صفقة النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب الفريق الكتالوني.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد قدم عرض 35 مليون يورو، ولكن البارسا لن يقبل أقل من 50 مليون يورو.





ومن الجدير بالذكر ان مدرب مانشستر يونايتد اولي جونار سولشاير قد طلب من الإدارة الرياضية أن يتم التوقيع مع راكيتيتش في حال رحيل الفرنسي بول بوجبا.