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بكري: سلطان تركيا المجنون بدأ يتساقط.. ونهايته اقتربت

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:34 م
بكري: سلطان تركيا المجنون بدأ يتساقط.. ونهايته اقتربت
بكري
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داليا الحسين
 
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هاجم الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلًا: "فضائح سلطان تركيا المجنون تتواصل يوما بعد يوم، خاصة بعد خسارة حزب "العدالة والتنمية" التابع له مدينة إسطنبول، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يواجه مصير مجهول.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن أردوغان تلقى ضربة أخرى بعد أن أظهر تقرير لمؤسسة ماعت الحقوقية قالت فيه إن تركيا تحتل المرتبة الأولى في عدد الدعاوي المنظورة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بنسبة تصل إلى 16% بمعدل 1300 دعوى متعلقة بحرية الرأي والتعبير في تركيا.

وتابع: "عدد الصحفيين المحبوسين في سجون تركيا خلال عام 2018 فقط نحو68 صحفيا، و80 كاتبا و16 أكاديمي خضعوا لملاحقات قضائية وتحقيقات"، معلقًا: "بعد ذلك يحدثنا عن حرية الرأي وحقوق الإنسان والديمقراطية". 

ونوه إلى أن أردوغان يتأمر على تركيا والبلدان العربية والعالم في فتح الطرق ومعابر أمنة أمام العناصر الإرهابية في سوريا والعراق، معقبا: "نهاية أردوغان اقتربت.. والشارع التركي بدأ يحاصره".
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