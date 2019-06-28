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الاسترليني يرتفع من أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:17 م
الاسترليني يرتفع من أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو
الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو
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رويترز
 
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تعافى الجنيه الاسترليني، اليوم الجمعة، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر التي هوى إليها في وقت سابق، مقابل الدولار الأمريكي واليورو، بالرغم من أن القلق من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق كبح مكاسب العملة البريطانية.

وبحلول الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش ارتفع الاسترليني 0.4 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2722 دولار موسعا مكاسبه في يونيو حزيران إلى أكثر من 3 في المئة. وبعد أن لامس أدنى مستويايه في خمسة أشهر ارتد الاسترليني للصعود مع تراجع مؤشر الدولار 0.15 بالمئة.

وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني 0.30 بالمئة إلى 89.42 بنسِ. وخسر الاسترليني حتى الآن 4 في المئة من قيمته مقابل اليورو منذ بداية أبريل نيسان رغم أن بعض خسائره على مدار الأسبوع المنقضي جاءت نتيجة لصعود واسع للعملة الأوروبية أمام العملات الرئيسية.
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