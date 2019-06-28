الاسترليني يرتفع من أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو

تعافى الجنيه الاسترليني، اليوم الجمعة، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر التي هوى إليها في وقت سابق، مقابل الدولار الأمريكي واليورو، بالرغم من أن القلق من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق كبح مكاسب العملة البريطانية.





وبحلول الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش ارتفع الاسترليني 0.4 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2722 دولار موسعا مكاسبه في يونيو حزيران إلى أكثر من 3 في المئة. وبعد أن لامس أدنى مستويايه في خمسة أشهر ارتد الاسترليني للصعود مع تراجع مؤشر الدولار 0.15 بالمئة.



