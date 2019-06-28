ميسي يريد هذا الثنائي سويا في برشلونة





ويري ميسي أن ضم جريزمان ونيمار سيجعل من برشلونة فريقٍ لا يُقهر، خاصة بعد فشل الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015.





وتشير التقارير الصحفية إلى أن إدارة برشلونة تحركت بالفعل للتعاقد مع جريزمان من أتلتيكو مدريد، وفتحت الإدراة خطوط اتصال مع إدارة الروخي بلانكوس للحصول على خدمات النجم الفرنسي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يريد أن يتعاقد فريقه مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.