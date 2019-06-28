"المعرض السوري" تحول لرماد.. التفاصيل الكاملة لحريق الهرم (صور)

كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباح اليوم الجمعة، وسط حالة من الهدوء، والسكينة، تلاحظ لسكان شارع العريش تصاعد ألسنة اللهب من المعرض السوري، المقام على مساحة 1500 مترا، وسريعا تحولت حالة الهدوء إلى حالة من الخوف والفزع، بعد فشل سكان الشارع في السيطرة على الحريق.





اندلاع النيران بـ"المعرض السوري" بشارع العريش





شب حريق هائل بقطعة أرض على مساحة 1500 مترا، معروفة وسط أهالي المنطقة بـ"المعرض السوري" تستخدم لبيع الملابس، والهدايا وغيرها، من المنتجات.





مدير الحماية المدنية ينتقل لموقع الحريق





كان اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، متواجدا داخل مكتبه، فور وصوله مقر الإدارة، لاستقبال أي بلاغات حرائق أو جثث طافية بالمياه أو حالات اختناقات أو غيرها من البلاغات الخاصة بإدارة الحماية المدنية، إذ تلقى إخطار من غرفة النجدة بتصاعد السنة لهب من قطعة أرض على مساحة 1500 مترا بشارع العريش منطقة الهرم، وعلى الفور انتقل مدير الحماية المدنية، وصحبته قوات الإدارة، مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء وخزان مياه.





السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية





فور وصول قوات الحماية المدنية فرضوا كردونا أمنيا، لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.





تفحم "المعرض السوري" والبضائع





كشفت معاينة رجال الحماية المدنية أن ماس كهربائي بأحد المحلات المتواجدة بـ"المعرض السوري"، السبب وراء اندلاع النيران، كما تبين تفحم جميع البضائع، والمحلات التجارية، كما تبين أن الحريق امتد للملهي المجاور لقطعة الأرض، المبناه على مساحة 600 مترًا، وتفحم سيارات ملاكي كانت مركونة بجوار المعرض السوري.



