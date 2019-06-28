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مدير التأمين الصحي الشامل: المواطن سيحصل على خدمة متميزة مثلما نص الدستور

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:19 م
مدير التأمين الصحي الشامل: المواطن سيحصل على خدمة متميزة مثلما نص الدستور
الدكتور أحمد السبكي
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن المواطن البورسعيدي بعد بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سيتلقى خدمات طبية ذات جودة عالية.

وأشار "السبكي"، خلال تقرير خاص عن تطبيق منظومة التأمين الصحي في بور سعيد المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الجمعة، إلى أن انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل سيعد بمثابة انطلاق منظومة الإصلاح الصحي.

وأكد أن المواطن في مصر سيحصل على خدمة صحية متميزة مثلما نص الدستور، ومثلما يتمنى المريض في مصر.
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