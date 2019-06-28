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انفوجراف.. البورصة المصرية تربح 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:11 م
انفوجراف.. البورصة المصرية تربح 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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ربحت البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، نحو 5.8 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.8% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.6 مليار جنيه إلى 397.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.8%.

الأحد :  تراجع  المؤشر الرئيسي  للبورصة المصرية  بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14017 نقطة

الأثنين  : هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13867 نقطة،

الثلاثاء  : تراجع مؤشر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 13831 نقطة

الأربعاء : وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14006 نقطة.

الخميس  : ارتفع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14,100.74  نقطة.
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