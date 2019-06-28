انفوجراف.. البورصة المصرية تربح 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي
الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:11 م
نيفين سمير
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ربحت البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، نحو 5.8 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.8% عن الأسبوع الماضى.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.6 مليار جنيه إلى 397.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.8%.
الأحد : تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14017 نقطة
الأثنين : هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13867 نقطة،
الثلاثاء : تراجع مؤشر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 13831 نقطة
الأربعاء : وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14006 نقطة.
الخميس : ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14,100.74 نقطة.
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