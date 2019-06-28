طقس السبت.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

يسود، غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على اغلب الأنحاء تكون مثيره للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2. متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:





القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.



