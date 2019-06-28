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افتتاح ضخم لفيلم SPIDER MAN:HOME COMING بهوليوود

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:11 م
افتتاح ضخم لفيلم SPIDER MAN:HOME COMING بهوليوود
HOME COMING
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أحمد جمال أحمد
 
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افتتح النجم الشاب توم هولاند العرض الخاص لفيلمه الجديد SPIDER MAN : HOME COMING، في احتفالية ضخمة بهوليوود حضرها المئات من عشاق الشخصية الشهيرة.

 

ويعود هولاند لشخصية الرجل العنكبوت التي ظهر بها في أفلام MARVEL السابقة في أكثر من فيلم، ويشكل فيلمه الجديد بداية المرحلة الثالثة من أفلام أبطال MARVEL.

 

ويشارك توم هولاند في بطولة الفيلم كل من النجم سامويل إل جاكسون والنجم جاك جلينهال وزينديا التي تجسد دور ماري جين.


افتتاح ضخم لفيلم SPIDER MAN:HOME COMING بهوليوود
افتتاح ضخم لفيلم SPIDER MAN:HOME COMING بهوليوود
افتتاح ضخم لفيلم SPIDER MAN:HOME COMING بهوليوود
افتتاح ضخم لفيلم SPIDER MAN:HOME COMING بهوليوود
افتتاح ضخم لفيلم SPIDER MAN:HOME COMING بهوليوود
افتتاح ضخم لفيلم SPIDER MAN:HOME COMING بهوليوود
افتتاح ضخم لفيلم SPIDER MAN:HOME COMING بهوليوود
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