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غدا.. جامعة دمنهور تحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:10 م
غدا.. جامعة دمنهور تحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة
أرشيفية
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إسلام أمين
 
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تنظم جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، غدا السبت، احتفالية بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيو، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التربية، بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والأستاذ حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين السابق.

وستكرم الجامعة عدد من الشخصيات العامة وأسر الشهداء، تأكيدا على دور الجامعة الوطني في التكاتف مع القوات المسلحة والشرطة وأسرهم.

وأكد رئيس جامعة دمنهور أن الجامعة ستبقى دائما سباقة في تفاعلها مع الأحداث الوطنية التاريخية التي تساهم في تعزيز الانتماء والوطنية بين الجامعة والمجتمع، وأن ثورة ٣٠ يونيو كان لها بالغ الأثر في قلوب المصريين، حيث قضت على الإرهاب وأعادت مصر للمصريين كما أنها كانت دليلا على وحدة وتماسك الشعب المصري وبداية الأمل والمستقبل لبناء الدولة الحديثة.

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