دول الأزمات × أسبوع.. القوات اليمنية تُحبط هجوما للحوثيين بالحديدة.. وإسرائيل تمنع إمدادات الطاقة عن غزة

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

بالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

مجلس الوزراء اليمني يشيد بالعملية النوعية للقوات السعودية

أشاد مجلس الوزراء اليمني ، اليوم الأربعاء ، بالعملية النوعية الناجحة التي نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية ، وتم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوما للمليشيا وسط قتلى وجرحى من الحوثيين

أكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي عن تمكن وحدات عسكرية من احباط عملية هجوم لمليشيا الحوثي داخل مدينة الحديدة غرب البلاد، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

قوات حفتر تعلن اندلاع اشتباكات في غريان وسيطرتها على الموقف

أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد، أن قوات الجيش الليبي تسيطر على الموقف فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في مدينة غريان.

إسرائيل تمنع إمدادات الطاقة عن غزة عقب إطلاق البالونات الحارقة

صرحت إسرائيل، أنها قطعت شحنات الوقود عن قطاع غزة ردًا على إطلاق بالونات حارقة، مما أدى إلى انقطاع جديد للطاقة في القطاع الفقير.

وأعلنت هيئة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية يوم الثلاثاء، أنها ستوقف إمدادات الوقود حتى إشعار آخر بسبب اندلاع حرائق في جنوب إسرائيل.

المشير حفتر يستقبل المبعوث الأممي بمقر القيادة العامة في الرجمة

إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم السبت الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة.

الجيش اليمني يفشل هجوماً للميليشيات في الضالع

أفشلت اليوم السبت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تقدم لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد.