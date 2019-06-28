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الجيش اليمني يتقدم ويحرر مواقع جديدة في الضالع

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:59 م
الجيش اليمني يتقدم ويحرر مواقع جديدة في الضالع
الجيش اليمني
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وكالات
 
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أحرزت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تقدماً جديداً في محافظة الضالع جنوب البلاد، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع ومساحات كبيرة في مديرية قعطبة شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وسيطرت قوات الجيش الوطني على تباب القراميد والذرة والشجرة، بالإضافة إلى استكمال تحرير التباب السود شمالي المديرية.

وتطل تبة القراميد التي سيطرت عليها قوات الجيش اليمني على منطقتي هجار وشليل في ذات المديرية.

وبالسيطرة عليها، يمكن قوات الجيش اليمني من السيطرة النارية على منطقة سيام.

وتكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية في المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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