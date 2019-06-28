أمريكا تفرض عقوبات على نجل الرئيس الفنزويلي
الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:53 م
أسماء العزب
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الجمعة، فرض عقوبات على نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤول سابق وآخر حالي في فنزويلا على خلفية مزاعم بتورطهما في فساد.
وتنتهج الولايات المتحدة سياسة العقوبات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية ضد الحكومة الفنزويلية لدعم زعيم المعارضة خوان جوايدو.
وتنتهج الولايات المتحدة سياسة العقوبات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية ضد الحكومة الفنزويلية لدعم زعيم المعارضة خوان جوايدو.
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