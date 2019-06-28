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رينارد يعلن تشكيل المغرب أمام كوت ديفوار

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:01 م
رينارد يعلن تشكيل المغرب أمام كوت ديفوار
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علي نبوي
 
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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة كوت ديفوار، في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، وغانم سايس، ومهدي بنعطية، ونبيل درار

خط الوسط: مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، ويونس بلهندة.

خط الهجوم: حكيم زياش، ونور الدين امرابط، يوسف النصيري.

ويتصدر منتخبا المغرب وكوت ديفوار صدارة المجموعة الرابعة، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما يحتل منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط

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