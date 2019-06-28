أساطير هولندا لـ فان دي بيك: عليك بالإنتقال لهذا النادي

أكدت تقارير صحفية هولندية أن نادي ريال مدريد الإسباني، هو البداية فحسب بالنسبة للاعب دوني فان دي بيك، متوسط ميدان أياكس أمستردام المتألق، حيث أن اللاعبون السابقون يؤيدون انتقال لاعب أياكس إلى مدريد، مع ربطه بريال مدريد، قد يصبح فان دي بيك تاسع هولندي يلعب لملوك إسبانيا.





وذكرت صحيفة "تيليجراف" الهولندية، أن ثلاثة لاعبين سابقين هم ويسلي شنايدر، رافاييل فاندرفارت ورويستن درينثي ألقوا الضوء على ما سيواجهه الشاب في أفخم أندية العالم.





وبدأ شنايدر متحمسًا للغاية عند علمه بتحرك ريال مدريد من أجل فان دي بيك "أعتقد أنه أمر رائع وهو يستحقه" هذا ما استهل به اللاعب الهولندي صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية والذي وقع عقده مع الفريق الملكي عام 2007.





"موهبة دوني هي الأصعب. فبالمقارنة مع دي ليخت ودي يونغ اللذان بزغا في وقت مبكر وتألقا في كافة الفئات، لم يجد فان دي بيك نفسه وكان عليه البقاء في الظل، لكنه أظهر شخصيته مقدما موسما عظيما وعندما يطرق ريال مدريد بابك، فهذا يُظهر أنك لاعبٌ عظيم ...





وقال: "أعتقد أن مدريد هو الخيار المثالي، لا تسيئوا فهمي، هناك أندية أخرى رائعة، لكنكم تعلمون ما أقصد. ريال مدريد هو أجمل نادٍ في العالم. عليك فقط رؤية تاريخهم، لا أقلل من أياكس لأنه ناد رائع ومنظم، لكن مدريد مثالي. عندما تدخل للمدينة الرياضية، تتخيل كما لو أنك في قصة خيالية".



