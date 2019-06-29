أسامة كمال يدافع عن محمد صلاح عبر "تويتر"
السبت 29/يونيو/2019 - 01:09 ص
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ناشد الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC، عشاق الساحرة المستديرة، وجميع وسائل الإعلام بإحكام لغة العقل مع المنتخب القومي لكرة القدم في الفترة المقبلة وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة للهجوم على نجم هجوم ليفربول والفراعنة محمد صلاح.
وغرد كمال علي صفحته الشخصية على تويتر قائلا "دعونا لاننساق وراء الدعوات المغرضة للهجوم على محمد صلاح".
وأكد محمد صلاح، نجم منتخب مصر، أن زميله عمرو وردة، يستحق فرصة ثانية رغم الأزمة التي تورط فيها مؤخرا.
وقد أعلن اتحاد الكرة المصري، تخفيض عقوبة عمرو وردة، للإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن تم استبعاده في البداية نهائياً على خلفية فيديو فاضح نشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال صلاح، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على موقع "فيسبوك"، إن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبله خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي.
وأشار إلى أنه كان من الضروري استمراره مع المنتخب والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول.
وكان محمد صلاح قد دعم عمرو وردة بتغريدات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد تفجر الأزمة مباشرة.
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