ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسامة كمال يدافع عن محمد صلاح عبر "تويتر"

السبت 29/يونيو/2019 - 01:09 ص
أسامة كمال يدافع عن محمد صلاح عبر تويتر
الإعلامي أسامة كمال
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ناشد الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC، عشاق الساحرة المستديرة، وجميع وسائل الإعلام بإحكام لغة العقل مع المنتخب القومي لكرة القدم في الفترة المقبلة وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة للهجوم على نجم هجوم ليفربول والفراعنة محمد صلاح.

وغرد  كمال علي صفحته الشخصية على تويتر قائلا "دعونا لاننساق وراء الدعوات المغرضة للهجوم على محمد صلاح".

وأكد محمد صلاح، نجم منتخب مصر، أن زميله عمرو وردة، يستحق فرصة ثانية رغم الأزمة التي تورط فيها مؤخرا.

وقد أعلن اتحاد الكرة المصري، تخفيض عقوبة عمرو وردة، للإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن تم استبعاده في البداية نهائياً على خلفية فيديو فاضح نشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على موقع "فيسبوك"، إن وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، ولكن يجب الحفاظ على مستقبله خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي.

وأشار إلى أنه كان من الضروري استمراره مع المنتخب والاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول.

وكان محمد صلاح قد دعم عمرو وردة بتغريدات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد تفجر الأزمة مباشرة.
أسامة كمال يدافع عن محمد صلاح عبر "تويتر"
Advertisements
المزيد عن: مقدم برنامج مساء DMC عمرو ورده صلاح أسامة كمال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
موريتانيا
-
x
16:30
-
أنجولا
الكاميرون
-
x
19:00
-
غانا
بنين
-
x
22:00
-
غينيا بيساو
بطولة كوبا أمريكا 2019
كولومبيا
-
x
1.00
-
تشيلي
أوروجواي
-
x
21:00
-
بيرو