ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"البحوث الإسلامية": قافلة مشتركة بين الأزهر و"الأوقاف" تنتشر في المدن الجديدة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:55 م
البحوث الإسلامية: قافلة مشتركة بين الأزهر والأوقاف تنتشر في المدن الجديدة
Advertisements
طباعة
محمود الجلاد
 
Advertisements
وجه الأزهر الشريف، اليوم، قافلة مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة فى مجموعة من المساجد في مدن: التجمع الخامس والتجمع الأول والرحاب ومدينتى.

شارك في القافلة قيادات دعوية من الجانبين منهم من المجمع حسن القصبي مساعد الأمين العام لشئون البحث العلمي والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني ومن الأوقاف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، ومن الجامعة  والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، بالإضافة إلى خمسة عشر واعظا وإماما.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة.

أضاف الأمين العام أن الخطبة تناولت مظاهر العظمة فى الشريعة الإسلامية كالسماحة واليسر، وبيان أن الإسلام دين المحبة والسلام والتعايش المشترك بين الجميع، كما ركزت على دور الشريعة الإسلامية في إقرار السلم المجتمعي بين جميع فئات المجتمع.

أوضح عياد أن القافلة لاقت قبولا من الناس، وطالبوا بالمزيد، وشكروا فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف والقيادات الدعوية على عنايتهم ورعايتهم لمثل هذه القوافل الدعوية المهمة.

Advertisements
المزيد عن: وزارة الاوقاف قوافل دعوية البحوث الاسلامية الازهر الشريف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
1
x
16:30
1
مالي
المغرب
0
x
19:00
0
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
4
x
ركلات جزاء
3
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين