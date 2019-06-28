ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حفتر: الروح المعنوية للجيش عالية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:56 م
حفتر: الروح المعنوية للجيش عالية
خليفة حفتر
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن عمليات الجيش الوطني متواصلة حتى بلوغ جميع الأهداف العسكرية، وتحرير البلاد من المليشيات المسلحة والإرهابية.

 وأضاف "حفتر"، بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية، أن الحوار بين الليبيين سيأتي في أوقات تكون فيها الظروف أفضل لنجاحه بعد تحرير طرابلس، مشيرا الى أن الروح المعنوية للجيش عالية وأن القادة يعرفون جيدا أنهم يقومون بواجب وطني تاريخي.
Advertisements
المزيد عن: ليبيا عالية خليفة حفتر الروح المعنوية الجيش
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
1
x
16:30
1
مالي
المغرب
0
x
19:00
0
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
4
x
ركلات جزاء
3
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين