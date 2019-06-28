حفتر: الروح المعنوية للجيش عالية
الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:56 م
وكالات
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قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن عمليات الجيش الوطني متواصلة حتى بلوغ جميع الأهداف العسكرية، وتحرير البلاد من المليشيات المسلحة والإرهابية.
وأضاف "حفتر"، بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية، أن الحوار بين الليبيين سيأتي في أوقات تكون فيها الظروف أفضل لنجاحه بعد تحرير طرابلس، مشيرا الى أن الروح المعنوية للجيش عالية وأن القادة يعرفون جيدا أنهم يقومون بواجب وطني تاريخي.
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