ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

باكستان تمدد الموعد النهائي لترحيل اللاجئين الأفغان

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:49 م
باكستان تمدد الموعد النهائي لترحيل اللاجئين الأفغان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
مددت باكستان، اليوم الجمعة، لمدة عام، الموعد النهائي لترحيل أكثر من مليوني لاجئ أفغاني، وسط تنامي المعارضة لبقائهم من جانب المجتمعات المحلية.

وقال زيور رحمان، المسؤول بالوزراء المعنية بالقضية، إن نحو 1.4 مليون لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يمكنهم البقاء في باكستان حتى 30 يونيو 2020.

وأضاف رحمان، أنه سيتحتم على 800 ألف أفغاني آخرين، غير مسجلين لدى المفوضية، مغادرة باكستان بحلول نهاية أكتوبر. وكان من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي السابق بحلول 30 يونيو.

وقررت الحكومة الباكستانية طرد اللاجئين، بعدما ألقت الوكالات الاستخباراتية في البلاد باللائمة عليهم في تحريض المسلحين، الذين قتلوا أكثر من 150 طفلًا في مدرسة عام 2014.

ولكن القرار لم يستكمل؛ بسبب اعتراضات من المنظمات الإنسانية. وقد مدَّدت باكستان الموعد النهائي عدة مرات.

ويتزامن هذا التمديد، مع زيارة للرئيس الأفغاني أشرف غني لباكستان؛ حيث يسعى إلى إعادة العلاقات بين الجارتين، بعد سنوات من فقدان الثقة.

Advertisements
المزيد عن: ترحيل باكستان الاجئين الأفغان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
1
x
16:30
1
مالي
المغرب
0
x
19:00
0
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
4
x
ركلات جزاء
3
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين