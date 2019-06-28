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تيسيما يدير لقاء الكاميرون وغانا وباسيفيك لمواجهة غينيا بيساو وبنين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:46 م
تيسيما يدير لقاء الكاميرون وغانا وباسيفيك لمواجهة غينيا بيساو وبنين
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علي نبوي
 
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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة لقاء منتخب الكاميرون وغانا بالمرحلة الثانية بالدور التمهيدي بالمجموعة السادسة المقرر إقامته السابعة مساء غدًا السبت، بتستاد الإسماعيلية الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله من السودان وجلبرت كيبكويش من كينيا ورابعًا مصطفى غربال من الجزائر.


على الجانب الأخر يدير مباراة غينيا بيساو وبوروندي بالمرحلة الثانية بالدور التمهيدي بالمجموعة السادسة والمقرر إقامته العاشرة مساء غدًا بإستاد الإسماعيلية الحكم البوروندي باسيفيك ندابها وينمانا ويعاونه محمد أبو الرجال من مصر وليونيل هاسين جبراسوا من مدغشقر ورابعًا إيريك أرنود من الجابون.

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