الاتحاد يوقع مخالصة مع أحمد عسيري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مع اللاعب أحمد عسيري وبذلك تنتهي مهمة اللاعب مع الفريق بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق.



