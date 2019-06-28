ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاتحاد يوقع مخالصة مع أحمد عسيري

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:48 م
الاتحاد يوقع مخالصة مع أحمد عسيري
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مع اللاعب أحمد عسيري وبذلك تنتهي مهمة اللاعب مع الفريق بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

ووفقاً لما ذكره النادي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :" قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي إثر المخالصة المالية التي تم توقيعها مساء اليوم".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
1
x
16:30
1
مالي
المغرب
0
x
19:00
0
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
4
x
ركلات جزاء
3
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين