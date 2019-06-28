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ريال مدريد وتشيلسي يحسما مستقبل كوفاسيتش

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:44 م
ريال مدريد وتشيلسي يحسما مستقبل كوفاسيتش
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عمر عبدالعزيز
 
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نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في التوصل لإتفاق مع نظيره ريال مدريد الإسباني، بشأن مستقبل النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، المعار للبلوز من الصيف الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن ماتيو كوفاسيتش سينتقل الى صفوف تشيلسي مقابل مبلغ 45 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن اللاعب الكرواتي الذي وصل الى مدريد مقابل 30 مليون يورو فقط، واستمر كلاعب احتياطي سيخرج إلى تشيلسي.
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