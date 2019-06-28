ريال مدريد وتشيلسي يحسما مستقبل كوفاسيتش

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في التوصل لإتفاق مع نظيره ريال مدريد الإسباني، بشأن مستقبل النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، المعار للبلوز من الصيف الماضي.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، اليوم الجمعة، فإن ماتيو كوفاسيتش سينتقل الى صفوف تشيلسي مقابل مبلغ 45 مليون يورو.



