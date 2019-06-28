عالم أزهري: الرجل يفقد رجولته في هذه الحالة









أكد الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك مواقف كثيرة لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- بكى فيها، وبكاء الرجل لا يقلل من رجولته، وإنما يعيب أشباه الرجال.وأضاف "أبو بكر"، خلال حواره مع الإعلامية لمياء عبد الحميد ببرنامج "وبكرة أحلى" على فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، أن الرجل يفقد إيمانه ورجولته حال جفت عينه من الدمع، فجفاف العين من الدمع من قسوة القلب، وقسوة القلب من تكرار الذنب، وتكرار الذنب من نسيان الموت، ونسيان الموت من حب الدنيا.وتابع، أن سيدنا عمر اندهش من بكاء الرسول –صلى الله عليه وسلم- يوم وفاة ابنه إبراهيم، فقال:"أتبكي يا رسول الله"، فقال له: "إنها رحمة يا ابن الخطاب"، مؤكدًا أن الدموع عند الله سبحانه وتعالى غالية حتى لو كانت من صاحب ذنوب، مؤكدًا أن دمعة من العين تطفئ غضب الرب، وتمنح الأمان من النيران.