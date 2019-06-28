max hd1 بلس الشوط الثاني مشاهدة مباراة تونس ضد مالي بث مباشر رابط yalla shoot

شاهد بث مباشر لمباراة تونس ضد مالي اليوم الجمعة 28-6-2019، مشاهدة مباشرة لمباراة تونس ومالي عبر كورة ستار، كورة أونلاين my kora| yalla shoot – حيث يستضيف استاد السويس المواجهة المرتقبة بين منتخب تونس ونظيره منتخب مالي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة أمم إفريقيا 2019.





-التشكيلة المتوقعة لمباراة تونس × مالي في أمم إفريقيا:

سيبدأ منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: فاروق بن مصطفى

الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي

الوسط: إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - وجدي كشريدة

الهجوم: يوسف المساكني - وهبي الخزري - نعيم السليتي





أما منتخب مالي سيبدأ المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: دجيجي ديارا

الدفاع: يوسف كوني - مامادو فوفانا - مولا واجي - هماري تراوري

الوسط: لاسانا كوليبالي - ديادي ساماسيكو - موسي دجينيبو - هيرينيلسون كارمو - كافومانا

الهجوم: موسي ماريجا





-موعد مباراة تونس ضد مالي اليوم الجمعة:

ستشاهدون البث المباشر لمباراة تونس ضد مالي بالجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 28-6-2019، ويمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة عبر بين ماتش، وكورة ستار، ورابط يوتيوب بدون تقطيع.





-القنوات الناقلة لمباراة مالي ضد تونس اليوم الجمعة:

ستذاع مباراة مالي ضد تونس اليوم الجمعة 28-6-2019 على قنوات bein sports، max hd1 بتعليق عربي لـ عصام الشوالي وعلي محمد علي، كما ستكون مباراة تونس ضد مالي منقولة على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي.





-كورة ستار بث مباشر مباراة تونس ضد مالي اليوم الجمعة:

يقدم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر والمجاني لمباراة تونس ضد مالي عبر روابط البث كورة ستار| كورة أونلاين| yall shoot| kora today| ماي كورة، وستكون المباراة متاحة عبر رابط بث مباشر الاسطورة hd، تابع لايف مباراة تونس الآن علي رابط يوتيوب بدون تقطيع و kora star، وكول كورة.







