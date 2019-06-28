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max hd1 بلس الشوط الثاني مشاهدة مباراة تونس ضد مالي بث مباشر رابط yalla shoot

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:42 م
max hd1 بلس الشوط الثاني مشاهدة مباراة تونس ضد مالي بث مباشر رابط yalla shoot
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شاهد بث مباشر لمباراة تونس ضد مالي اليوم الجمعة 28-6-2019، مشاهدة مباشرة لمباراة تونس ومالي عبر كورة ستار، كورة أونلاين  my kora| yalla shoot – حيث يستضيف استاد السويس المواجهة المرتقبة بين منتخب تونس ونظيره منتخب مالي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة أمم إفريقيا 2019.

-التشكيلة المتوقعة لمباراة تونس × مالي في أمم إفريقيا:
سيبدأ منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: فاروق بن مصطفى
الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي
الوسط: إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - وجدي كشريدة
الهجوم: يوسف المساكني - وهبي الخزري - نعيم السليتي

أما منتخب مالي سيبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دجيجي ديارا
الدفاع: يوسف كوني - مامادو فوفانا - مولا واجي - هماري تراوري
الوسط: لاسانا كوليبالي  - ديادي ساماسيكو -  موسي دجينيبو - هيرينيلسون كارمو - كافومانا
  الهجوم: موسي ماريجا

-موعد مباراة تونس ضد مالي اليوم الجمعة:
ستشاهدون البث المباشر لمباراة تونس ضد مالي بالجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 28-6-2019، ويمكنكم متابعة بث مباشر للمباراة عبر بين ماتش، وكورة ستار، ورابط يوتيوب بدون تقطيع.

-القنوات الناقلة لمباراة مالي ضد تونس اليوم الجمعة:
ستذاع مباراة مالي ضد تونس اليوم الجمعة 28-6-2019 على قنوات bein sports، max hd1 بتعليق عربي لـ عصام الشوالي وعلي محمد علي، كما ستكون مباراة تونس ضد مالي منقولة على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي.

-كورة ستار بث مباشر مباراة تونس ضد مالي اليوم الجمعة:
يقدم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر والمجاني لمباراة تونس ضد مالي عبر روابط البث كورة ستار| كورة أونلاين| yall shoot| kora today| ماي كورة، وستكون المباراة متاحة عبر رابط بث مباشر الاسطورة hd، تابع لايف مباراة تونس الآن علي رابط يوتيوب بدون تقطيع و kora star، وكول كورة.




 مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر لحظة بلحظة 


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