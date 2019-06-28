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الوداد يسعى إلى استعادة بن شرقي من الهلال

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:39 م
الوداد يسعى إلى استعادة بن شرقي من الهلال
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باتت أيام المغربي أشرف بن شرقي معدودة في نادي الهلال الذي قرر الاستغناء عن خدماته.

وقالت صحيفة الصباح المغربية إن هناك تحركًا من جانب الوداد المغربي لضم اللاعب مرة أخرى من الهلال، وهو ما يلقى قبولًا لدى اللاعب الذي سبق أن مثل الفريق المغربي.

وأضافت الصحيفة أن الوداد بدأ حديثه مع وكيل بن شرقي تحسبًا لموقف الهلال.
وطلبت إدارة الهلال من وكيل أعمال بن شرقي الحضور إلى الرياض من أجل مناقشة العروض المقدمة للاعب.

أشرف بن شرقي صاحب الـ24 عامًا انضم إلى لانس الفرنسي في أغسطس الماضي قادمًا على سبيل الإعارة، ولعب 24 مباراة في الموسم مع لانس، ونجح في التسجيل ثلاث مرات وصناعة هدف واحد.

مهاجم الوداد السابق تألق مع فريقه المغربي ليقوده لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا في 2016-2017 على حساب الأهلي.
 
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