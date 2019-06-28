هدير نبيل تنتهي من تصوير كليبها الجديد "حكايات الحب" في ماليزيا

انتهى المخرج والمنتج حسام بدران، من وضع اللمسات، الأخيرة لأحدث كليبات المطربة هدير نبيل، بعنوان "حكايات الحب".





الأغنية من كلمات السيد علي ومن ألحان أحمد الشرقاوي وتوزيع زوم وديجيتال ماستر ماهر صلاح .





تم التصوير في مدينة كوالالمبور في ماليزيا علي مدار يومين تحت إدارة المخرج والمنتج حسام بدران.





واستقرت شركة "نيو جينيريشن"، علي موعد طرح الكليب بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية .





يذكر أن، المطربة هدير نبيل، طرحت موخراً كليب "التجربة الأولي" والذي لاقي نجاحاً كبيراً بالاسواق، والأغنية من كلمات ابتسام محروس وألحان علي نور والكليب كان من إخرج حسام بدران وإنتاج شركه نيو جينيريشن.