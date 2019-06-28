هدير نبيل تنتهي من تصوير كليبها الجديد "حكايات الحب" في ماليزيا
الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:40 م
محمد النجدي
Advertisements
Advertisements
انتهى المخرج والمنتج حسام بدران، من وضع اللمسات، الأخيرة لأحدث كليبات المطربة هدير نبيل، بعنوان "حكايات الحب".
الأغنية من كلمات السيد علي ومن ألحان أحمد الشرقاوي وتوزيع زوم وديجيتال ماستر ماهر صلاح .
تم التصوير في مدينة كوالالمبور في ماليزيا علي مدار يومين تحت إدارة المخرج والمنتج حسام بدران.
واستقرت شركة "نيو جينيريشن"، علي موعد طرح الكليب بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية .
يذكر أن، المطربة هدير نبيل، طرحت موخراً كليب "التجربة الأولي" والذي لاقي نجاحاً كبيراً بالاسواق، والأغنية من كلمات ابتسام محروس وألحان علي نور والكليب كان من إخرج حسام بدران وإنتاج شركه نيو جينيريشن.
Advertisements
- رنا سماحة تطلق كليب أغنيتها الجديدة "هاي" في عيد الفطر (صور)
- رنا سماحة تطلق البرومو الدعائي لـ"هاي" (فيديو)
- "هاي" لرنا سماحة تقتنص 4 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"
- رنا سماحة تتعاقد مع "Sense Production" لإنتاج ألبومها
- اليوم.. أحمد حليم يطرح كليب "6 بوسات في الكيت كات"
- غموض وقتل في البرومو الدعائي لـ"التجربة الأولى" (فيديو)
- إطلالة غريبة ومرض نفسي.. الظهور الأول لهدير نبيل في "التجربة الأولى"
- الفجر الفني يكرم هدير نبيل بعد نجاح "التجربة الأولى" (صور)
- مجلة "Swagger" الكندية تسلط الضوء على المطربة المصرية هدير نبيل