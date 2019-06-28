"البلديات" تعلن إزالة مليونين و220 ألف متر مخلّفات بناء خلال مايو

أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، رسمًا توضيحيًا يُظهر بالأرقام جهود الأمانات والبلديات في معالجة التشوه البصري خلال شهر مايو 2019، ومن بين ما تم في هذا الشأن، إزالة مليونين و220 ألف و689 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، فيما تمت معالجة وضع ألف و415 من الباعة الجائلين، وإضافة 20 ألفًا و304 حاويات نظافة داخل الأحياء.





وأكدت الوزارة، أنه في خلال مايو الماضي، تمت إزالة مليونين و220 ألف و689 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، كما تم تقليم وتنسيق وزارعة أشجار وورود بعدد 891 ألف و4 شجرات، وتم إصلاح 193 الفًا و54 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، ونجحت الأحياء في إزالة ألف و212 مظلة وهنجر، فيما تم إزالة 5 آلاف و184 من السيارات التالفة والمهملة.





وفي تقريرها الموضح في «الإنفوجراف»، أشارت الوزارة إلى أنه تمت معالجة وضع ألف و415 من الباعة الجائلين، وتم وضع 20 ألفًا و304 حاويات نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح 57 ألفًا و528 عمود إنارة متهالك، كما تم إصلاح وتأهيل مليون و481 ألفًا و238 مترًا مربعًا من الحدائق، فيما تم إصلاح وتأهيل 33 ألفًا و398 مترًا مربعًا من ملاعب الأطفال.



