رابط Canal Sport يلا Mali شووت لايف مشاهدة مباراة تونس ضد مالي بث مباشر كورة أونلاين kora on line رابط الاسطورة HD

مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر بجودة عالية بدون تقطيع عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يصطدم المنتخب التونسي ونظيره منتخب مالي، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.









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ومن الجدير بالذكر ان نسور قرطاج قد افتتحوا مشوارهم في الكان بتعادل إيجابي أمام منتخب أنجولا بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ليبقى الفريق التونسي في المركز الثالث بعد تحقيق النسور أول ثلاث نقاط على حساب نظيره الموريتاني بعد أن حقق الفوز برباعية مقابل هدف في نفس الجولة.









بينما حقق منتخب مالي فوز عريض برباعية مقابل هدف على حساب منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وكان النسور قد تأهلوا إلى نهائيات البطولة عن المجموعة الثالثة رفقة منتخب بوروندي الذي صعد لأول مرة، بعد أن حصدوا 14 نقطة من خلال أربع انتصارات وتعادلين، ولم يتلقوا أي خسارة، في مجموعة ضمت منتخب الجابون منظم النسخة الماضية وجنوب السودان.





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ويحتضن ملعب السويس مباراة تونس ومالي، كما ستنطلق أحداثها في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفي الساعة الثالثة والنصف بتوقيت تونس وفي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر وفي الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.





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من المقرر أن تنقل أحداث مباراة تونس ومالي عبر شبكة قناوت بي إن سبورتس bein sports بوصفها الناقل الرسمي والحصري للبطولة فضلا عن قناة تايم سبورت time sport المصرية ببثها الأرضي والفضائي، فضلاً عن قنوات أخرى ستنقل المباراة هي Sport 1 Czechia – Sport 1 Hungary – Canal + Sport 1 Afrique – Eurosport 2 Spain .









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ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب التونسي مباراة مالي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، خط الدفاع : أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي، خط الوسط: إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - وجدي كشريدة، خط الهجوم: يوسف المساكني - وهبي الخزري - نعيم السليتي.





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في حين سيبدأ منتخب مالي مواجهة نسور قرطاج بتشكيل يضم الاسماء التالية: حراسة المرمى : دجيجي ديارا، خط الدفاع : يوسف كوني - مامادو فوفانا - مولا واجي - هماري تراوري، خط الوسط الدفاعي والهجومي : لاسانا كوليبالي - ديادي ساماسيكو - موسي دجينيبو - هيرينيلسون كارمو - كافومانا، خط الهجوم : موسي ماريجا.



