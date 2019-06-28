الرئيس الصومالي يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى بلاده

التقى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى بلاده جيميس إسوان وهنأه على توليه منصبه.





وأوصل إسوان إلى الرئيس رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وتعهد المبعوث الجديد بالمساهمة في دعم الحكومة الصومالية والشعب الصومالي.





وأطلع الرئيس فرماجو المبعوث الدولي الجهود التي تبذلها حكومته في تحقيق الأمن وتنمية الاقتصاد وتعزيز المصالحة، وأكد حاجة الحكومة إلى المساعدة لتجاوز العقبات التي تشهدها الساحة الصومالية.



