ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الرئيس الصومالي يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى بلاده

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:30 م
الرئيس الصومالي يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى بلاده
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
التقى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى بلاده جيميس إسوان وهنأه على توليه منصبه.

وأوصل إسوان إلى الرئيس رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وتعهد المبعوث الجديد بالمساهمة في دعم الحكومة الصومالية والشعب الصومالي.

وأطلع الرئيس فرماجو المبعوث الدولي الجهود التي تبذلها حكومته في تحقيق الأمن وتنمية الاقتصاد وتعزيز المصالحة، وأكد حاجة الحكومة إلى المساعدة لتجاوز العقبات التي تشهدها الساحة الصومالية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
تونس
-
x
16:30
-
مالي
المغرب
-
x
19:00
-
ساحل العاج
جنوب افريقيا
-
x
22:00
-
ناميبيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
0
x
انتهت
0
باراجواي
فنزويلا
-
x
21:00
-
الأرجنتين