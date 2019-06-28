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حركة الشباب الصومالية تعدم رجلا بتهمة تزوج امرأة ووالدتها معا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:02 م
حركة الشباب الصومالية تعدم رجلا بتهمة تزوج امرأة ووالدتها معا
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعدمت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، رجلا يبلغ من العمر 75 عاما في ميدان عام في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو.

ووجهت الحركة إلى الرجل الذي كان يدعى أبشر محمد تهمة تزوج امرأة ووالدتها معا.

لم يتسن التأكد من صحة هذا الاتهام الغريب على الشعب الصومالي، الذي وجههته حركة الشباب إلى الرجل لكن الحركة نفذت كثيرا إعدامات بحق أشخاص اتهمتهم بالتجسس للحكومة الصومالية أو جهات أجنبية.

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