بي إن MAX كورة أون لاين مشاهدة مباراة تونس ضد مالي بث مباشر Kora Star تابع لايف الاسطورة كول كورة اليوم

متابعة البث المباشر لمباراة منتخب تونس، مع نظيره منتخب مالي يوم الجمعة 28 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات خلال المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، Yala kora يلا كورة، كورة ستار kora star.









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كورة أون لاين وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، وسوف تقام المباراة بين منتخب تونس، ومنتخب مالي في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.









استقر مدرب منتخب تونس على التشكيلة الأساسية والتي سيخوض بها مباراته أمام منتخب مالي :-

فاروق بن مصطفى - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - وجدي كشريدة - يوسف المساكني - وهبي الخزري - نعيم السليتي.





بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مالي :-

دجيجي ديارا - يوسف كوني - مامادو فوفانا - مولا واجي - هماري تراوري - لاسانا كوليبالي - ديادي ساماسيكو - موسي دجينيبو - هيرينيلسون كارمو - كافومانا - موسي ماريجا.









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